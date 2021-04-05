Buna göre 18 Nisan'daki Leicester-Southampton arasındaki FA Cup yarı finaline 4 bin, 25 Nisan'da M.City-Tottenham arasındaki Carabao Cup finaline 8 bin ve 15 Mayıs'taki FA Cup finaline de 21 bin seyirci alınması planlanıyor. Özellikle 18 Nisan'daki maçın sınıfı geçmesi halinde, seyircili maçların sayısının artabileceği konuşuluyor.