Avrupa'nın birçok ülkesinde corona virüs salgını nedeniyle futbola verilen ara son buldu fakat ülkelerin büyük bir çoğunluğunda karşılaşmalar seyircisiz oynanıyor. Bu da futbol kulüplerinin ciddi gelir kaybı yaşaması anlamına gelse de boş stadyumlardaki reklam çalışmaları bu kaybı azaltabilir.

Reklam veren şirketler özellikle ticari mesajları için boş alanlara fazlasıyla ilgi duyar durumdalar. Bu alanlarda kullanılan reklamlar, televizyon izleyicisine ulaşmada fırsatlar yaratıyor.

Nielsen Sports, yaptığı araştırmada televizyon, dijital yayınlar ve sosyal medya çalışmalarının reklam veren şirketlere büyük bir geri dönüş sağlayabileceğini belirtiyor.

Araştırma şirketi reklam verenlerin bundan elde edeceği gelir doğrultusunda alanların ideal şekilde pazarlanmasıyla kulüplerin de büyük bir kazanç ihtimalleri olduğunu belirtirken Premier Lig'de bir takımın 700 bin ile 2 milyon Pound arasında maç başına reklam geliri alabileceğini aktarıyor.

Firmaların boş stadyumlara reklam vermek için oldukça istekli olduğunu belirten Nielsen Sports, açık tribünlerin 200 bin ile 600 bin Pound arasında firmalara verilebileceğini, korner bayrağına yakın bölümlerin 100 bin ile 300 bin Pound ve kale arkalarının da 70 bin ile 200 bin Pound arasında bir değerle reklamcılara verilebileceğini belirtiyor.

İngiltere Premier Lig'in bu doğrultuda önemli bir gelir elde etme ihtimali sonrası Amerikan Futbol Ligi NFL de benzer bir stratejiye giderek kulüplerin tribünlerde ticari mesajlar bulundurmalarına izin verdi.