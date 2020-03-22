Corona virüs salgını nedeniyle bütün uzmanların 'evde kal' dediği bu günlerde Premier Lig yıldızları akıl almaz bir sorumsuzluk örneği gösterdi.

Salgın nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelenen Premier Lig'i adeta bir 'tatil' olarak gören milyon euroluk futbolcular, sadece kendilerini değil çevrelerini de riske atarak gece kulüplerinde geç saatlere kadar eğlendi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, corona virüs nedeniyle ertelelen lig süreci içinde 2 kez Londra'da gece kulübüne gitti.

Alli'nin sevgilisi Ruby Mae ile bir barda çekildiği fotoğrafta saatler gece 03:37'yi gösteriyordu.

Genç futbolcu, haftada 763 bin Türk Lirası kazanıyor. İngiltere'de corona virüs vakası son olarak 5.018 olarak açıklandı. Hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 233...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı son açıklamada kendilerine dikkat etmemeleri halinde sonlarının İtalya gibi olabileceğini belirtmişti.

Dele Alli, corona virüsün çıktığı ilk günlerde salgın hakkında dalga geçmişti. Bu hareketlerin ardından İngiltere Futbol Federasyonu, Alli'yi uyarmıştı.

İngiltere'de bu sorumsuzluğu yapan sadece Dele Alli değildi... Manchester City'den Kyle Walker ve Riyad Mahrez, Leicester City'den ise Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşları ames Maddison ve Ben Chilwell de gece kulüplerine gidip corona virüsünü yok saydılar.

Bu hareketin ardından ülkedeki insanları tehlikeye atan futbolculara halk büyük bir tepki gösterdi ve yıldız futbolcuları, sorumsuz olmakla suçladı.