İngiltere’de en çok para harcayan Arsenal taraftarı

İngiltere’de son 5 sezonda taraftarların cebinden takımlarını desteklemek için toplamda 1.3 milyar Pound (9.6 milyar TL) çıktı. Değerlendirmede bilet satışları, maçları televizyondan izleme ücretleri, kulüp mağazalarından alınan ürünler ve stat içinde yapılan harcamalar dikkate alındı.

En çok para harcayan taraftarlar ise 2004’ten beri Premier Lig’de şampiyonluk göremeyen Arsenalliler oldu. Bir Arsenal taraftarının cebinden bir sezonda ortalama 2 bin 238 Pound (16.598 TL) çıktığı öğrenildi.

En çok harcama yapanlar listesinde ilk 10 şöyle sıralandı:



