İngiltere'de Corona virüsten ölenlerin sayısı 36 bin 793'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 36 bin 793'e çıktı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 09:08 Son Güncelleme:
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İngiltere'de Corona virüsten ölenlerin sayısı 36 bin 793'e yükseldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 118 artışla 36 bin 793 oldu. 

Vaka sayısı da 2 bin 409 artışla 259 bin 559'a çıkarken son 24 saatte yapılan 110 bin 401 testle toplam test sayısı 3 milyon 458 bin 905'e yükseldi. 

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

Johnson'ın danışmanının karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları 

Bu arada Johnson, Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen Londra'daki evinden 400 kilometre uzaklıktaki ebeveynlerinin evine giden başdanışmanı Dominic Cummings'in kuralları ihlal etmediğini savundu. 

Cummings ve eşinin virüs kapmaları nedeniyle 4 yaşındaki oğullarının bakımı için seyahat ettiğini ve bunun da kurallara aykırı olmadığını belirten Johnson, başdanışmanının sorumlu davrandığını savunarak, görevden alma çağrılarını reddetti. 

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