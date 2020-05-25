İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 118 artışla 36 bin 793 oldu.

Vaka sayısı da 2 bin 409 artışla 259 bin 559'a çıkarken son 24 saatte yapılan 110 bin 401 testle toplam test sayısı 3 milyon 458 bin 905'e yükseldi.

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

Johnson'ın danışmanının karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları

Bu arada Johnson, Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen Londra'daki evinden 400 kilometre uzaklıktaki ebeveynlerinin evine giden başdanışmanı Dominic Cummings'in kuralları ihlal etmediğini savundu.

Cummings ve eşinin virüs kapmaları nedeniyle 4 yaşındaki oğullarının bakımı için seyahat ettiğini ve bunun da kurallara aykırı olmadığını belirten Johnson, başdanışmanının sorumlu davrandığını savunarak, görevden alma çağrılarını reddetti.