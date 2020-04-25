Corona virüs salgını ile tüm ülkeler savaş halinde iken İngiltere'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham, şehri etkisi altına alan corona virüsü pandemisine ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu. Soruşturmanın odak noktası ise Liverpool - Atletico Madrid maçı. Mücadele sırasında virüsün daha da yayıldığına dair bir iddianame hazırlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 197 bini geçti. 807 bin pozitif vaka da sağlığına kavuştu. Corona virüsü salgınını en ağır yaşayan ülkelerden birisi İngiltere.

Salgının başlarında Başbakan Boris Johnson'ın sürü bağışıklı politikasında ısrarcı olması ve 4 gün boyunca 250 binden fazla kişinin temasta bulunduğu Cheltenham Festivali'nin iptal edilmemesi bu tablonun oluşmasında büyük bir pay sahibi. Cheltenham Festivali'nde enfekte olan asillerin virüsü Kraliyet Ailesi'ne kadar taşıması ve Boris Johnson'ın da corona virüse yakalanmasının ardından İngiltere'de salgının ele alınış biçimi ciddi şekilde değişti.

Şimdiye dek 19 bin 506 kişinin hayatını kaybettiği Birleşik Krallık, en fazla can kaybının yaşandığı 5. ülke konumunda.

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Sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralı gibi bir dizi standart önleme geç de olsa hayata geçiren İngiltere'de şimdi de corona virüs hakkında sürpriz bir soruşturma açılıyor. Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham, şehri etkisi altına alan corona virüsü pandemisine ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu. Soruşturmanın odak noktası ise Liverpool - Atletico Madrid maçı. 11 Mart 2020 tarihinde Anfield Road'da oynanan Liverpool - Atletico Madrid maçını 52 bin kişi tribünden izlemişti. Seyircilerin arasında İspanya'dan gelen 3 bin Atletico Madrid taraftarı olduğu biliniyordu.

Bu karşılaşmanın oynatılmasının İngiltere'de ve şehirde büyük bir virüs dalgası başlatmış olabileceğine dikkat çeken Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham, skandalın arefesinde olduklarını ifade etti.

Açıklamalar İngiltere'de gündem oldu

Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham'ın İngiltere'de ve spor dünyasında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"O gün Madrid'den Liverpool'a 3.000 İspanyol geldi. Eğer, maçın şehirde corona virüsü dalgasını başlattığını ortaya çıkarırsak bu büyük bir skandal olur..."

"Tüm şehri tehlikeye atmamamız gerekirdi. Araştırmalarımızı başlattık. O maça gidip de 15 gün içinde corona virüsü testi pozitif çıkan 1.200 kişi var. Atletico Madridli taraftarların olduğu bölümdeki güvenlik görevlilerini de araştırıyoruz."

"O gün hükümet bize 'risk çok düşük' dedi. O maçtan birkaç gün sonra tüm ülke kapatıldı. Spor karşılaşmaları ve büyük organizasyonlar iptal edildi."

"Bu nedenle aklımızda cevap bulması gereken sorular var. Tek bir olay, bütün bir şehir için çok büyük bir dalgayı başlatmış olabilir. Keşke geriye dönebilsek. O maçın seyircili oynanmaması için elimden geleni yapardım. Yine de UEFA ve İngiltere hükümetinin böyle büyük bir sorumluluğu nasıl aldığını anlayamıyorum."

Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadele, İngiltere'nin kuzeyindeki son büyük seyircili etkinlikti.

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