İngiltere tarafsız sahada oynayacak

İngiltere Premier Lig için flaş bir öneride bulunuldu. Buna göre ülkenin polis teşkilatı, Premier Lig maçlarının oynanabilmesi için tavsiyelerini verdi. Karşılaşmaların yeniden başlayabilmesi için maçların tarafsız sahada oynanması gerektiği bildirildi.

01 Mayıs 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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İngiltere tarafsız sahada oynayacak

Ligleri yeniden başlatmayı hedefleyen İngiltere Premier Lig için flaş bir öneride bulunuldu. Buna göre ülkenin polis teşkilatı, Premier Lig maçlarının oynanabilmesi için tavsiyelerini verdi. Karşılaşmaların yeniden başlayabilmesi için maçların tarafsız sahada oynanması gerektiği bildirildi. Ayrıca bu statların, iki kulübe de eşit uzaklıkta olması gerektiği kaydedildi.

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