İngiltere Premier Ligi'nde koronavirüs şoku devam ediyor... 2019 yılında hayatımıza giren ve zaman zaman etkisini oldukça hissettiren koronavirüs futbolu yine vurdu. İngiltere'de artan vakalar nedeniyle kulüp takımları büyük sorun yaşarken, maçların ertelenme haberleri art arda geliyordu.

Ada'dan bugün 5maç için daha ertelenme kararı çıktı. İlk olarak cumartesi günü oynanması planlanan Brighton-Manchester United karşılaşması da koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Daha sonrasında Premier Lig yönetimi; Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Artan vakalar sonrasında İngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz hafta 3 bin 805 test yapılmış ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.



