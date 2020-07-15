İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da gelecek sezonun planlaması devam ediyor. Premier Lig Yönetimi, yaz transfer döneminin 27 Temmuz'da açılacağını ve 5 Ekim'de transfer döneminin kapanacağı açıkladı. Tam 10 hafta boyunca sürecek transfer dönemi şimdiden büyük bir heyecanla beklenmeye başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerin resmi imzaları 27 Temmuz'da başlayarak Federasyona bildirmeleri gerekiyor. Bu süreçte bazı takımlar önceden transferlerini açıkladıkları isimleri şimdiden kamplarına almaya başladılar.







