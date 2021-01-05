İngiltere Premier Lig'de ertelenen maçlara şimdi de koronavirüs sayılarındaki artış eklendi. Kulüpler ve federasyon krizin büyümesinden endişe ediyor. Başbakan Boris Johnson'ın yeni sokağa çıkma kısıtlamalarını ve daha sert önlemleri açıkladığuı haftada vaka sayısı geçen haftaya oranla 2 kat arttı ve 18'den 40'a çıktı.

1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde 3984 Premier Lig oyuncusu ve çalışanı test edilirken bunların 12'sinde pozitif vaka tespit edilmişti.

Partilere katılmışlardı!

Tottenham, Manchester City, Fulham ve Crystal Palace'lı birçok oyuncu yasak olmasına rağmen yılbaşında ev partilerine katılmışlardı ve bu durumun ortaya çıkması ülkede skandal olarak nitelendirilmişti.

Vaka sayısı rekor kırdı!

İngiltere'de sağlık uzmanları lig maçlarının bir an önce durdurulmasını talep ediyor. Bugün açıklanan rakamlara göre ülkede 60 binden fazla vaka açıklandı. Bu rakam pandeminin başladığı günden bu yana elde edilen yüksek rakam!





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