İngiltere'de sporseverler stadyumlara dönmeye hazırlanıyorlar. Premier Lig'de de bölgesel derecelendirmelerin izin verdiği ölçüde taraftarlar, stadyumlarda yer alacaklar fakat ilk aşamada onları mutsuz eden bazı gelişmeler yaşandığı aktarılmakta.

Chelsea, ilk iç saha maçını 5 Aralık'ta Leeds United'a karşı oynayacak. Stamford Bridge'te taraftarlara yönelik 75 Pound'luk bilet fiyatları büyük tepki çekti. Belirlenen fiyat taraftarların bağlılığını açık şekilde kullanmak olarak nitelendirildi.

Arsenal taraftarları ise teknik bir sorundan şikayetçi. Arsenal, iç sahada taraftarlarıyla ilk maçını 3 Aralık'ta Rapid Wien karşısında oynayacak. Binlerce Arsenal taraftarının maça yönelik ilgisi nedeniyle kulübün bilet satışı yapan sitesi çöktü. Yoğun ilgi nedeniyle çöken site sonucunda ise dakikalar içinde 2.000 bilet tükendi.

İkinci kademedeki birçok kulüp, sezonluk bilet sahibi olan taraftarlarının üçüncü bölgede yer almadıklarını tespit etmek adına sürekli olarak posta kodları üzerinden bir kontrol gerçekleştirme durumunda olacak.



