İngiltere-Karadağ maç sonucu: 7-0

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere Wembley Stadyumu'nda Karadağ'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 7-0'lık farklı bir skola kazanırken EURO 2020 vizesi almayı da başardı. İngilizler için bu maçın ayrı bir öneme sahip olmasının da sebebi bininci maçları olmasıydı.

Karşılaşmada farkı yaratn isim Tottenham'ın golcüsü Harry Kane oldu ve golcü futbolcu hat-trick yaparak yıldızlaştı. Geri kalan golleri Oxlade-Chamberlain, Rashford, Tammy Abraham ve Karadağlı Sofranac'ın kendi ağlarına kaydetti.

Mücadele sonunda İngilizler büyük sevnç yaşadı ve EURO 2020 coşkusunu şimdiden yaşamaya başladılar.

Çekya da çıktı

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda Çekya, 1-0 geriye düştüğü maçta Kosova'yı 2-1 mağlup etti. Çekya böylece İngiltere'nin ardından grupta EURO 2020 bileti almayı başardı.



