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İngiltere, İtalya'nın gol yememe serisine ortak oldu

EURO 2020'de İngiltere adeta kalesine duvar ördü. Çeyrek final maçında Ukrayna'ya da gol izni vermeyen İngilizler, gol yememe serisini 5 maça çıkardı. Kırmızı beyazlılar, 1990 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar 5 maçtır gol yemeyen İtalya'nın serisine ortak olmayı başardı.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 23:51 Son Güncelleme:
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İngiltere, İtalya'nın gol yememe serisine ortak oldu

EURO 2020'nin şampiyonluk adaylarından İngiltere, üstün savunma performansıyla ön plana çıkıyor.

Nitekim, İngilizler turnuvada henüz kalesinde gol görmüş değil. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0'la geçen kırmızı beyazlılar, gol yememe serisini 5 maça çıkardı. İngiltere böylece 31 yıl önce İtalya'nın 1990 Dünya Kupası'nda yaptığı 5 maçlık seriyi egale etti.


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(ÖZET) Euro 2020 | Ukrayna - İngiltere maç sonucu: 0-4


Arjantinli yıldız seriyi sonlandırmıştı

İtalya da İngilizler gibi yarı finale kadar kalesinde gol görmemiş ancak Arjantin ile oynanan normal süresi 1-1 sona eren maçta Claudio Caniggia'nın 67. dakikada attığı gole engel olamamıştı.


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