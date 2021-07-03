EURO 2020'nin şampiyonluk adaylarından İngiltere, üstün savunma performansıyla ön plana çıkıyor.

Nitekim, İngilizler turnuvada henüz kalesinde gol görmüş değil. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0'la geçen kırmızı beyazlılar, gol yememe serisini 5 maça çıkardı. İngiltere böylece 31 yıl önce İtalya'nın 1990 Dünya Kupası'nda yaptığı 5 maçlık seriyi egale etti.









Arjantinli yıldız seriyi sonlandırmıştı

İtalya da İngilizler gibi yarı finale kadar kalesinde gol görmemiş ancak Arjantin ile oynanan normal süresi 1-1 sona eren maçta Claudio Caniggia'nın 67. dakikada attığı gole engel olamamıştı.



