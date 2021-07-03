İngiltere, İtalya'nın gol yememe serisine ortak oldu
EURO 2020'de İngiltere adeta kalesine duvar ördü. Çeyrek final maçında Ukrayna'ya da gol izni vermeyen İngilizler, gol yememe serisini 5 maça çıkardı. Kırmızı beyazlılar, 1990 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar 5 maçtır gol yemeyen İtalya'nın serisine ortak olmayı başardı.
EURO 2020'nin şampiyonluk adaylarından İngiltere, üstün savunma performansıyla ön plana çıkıyor.
Nitekim, İngilizler turnuvada henüz kalesinde gol görmüş değil. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0'la geçen kırmızı beyazlılar, gol yememe serisini 5 maça çıkardı. İngiltere böylece 31 yıl önce İtalya'nın 1990 Dünya Kupası'nda yaptığı 5 maçlık seriyi egale etti.
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Arjantinli yıldız seriyi sonlandırmıştı
İtalya da İngilizler gibi yarı finale kadar kalesinde gol görmemiş ancak Arjantin ile oynanan normal süresi 1-1 sona eren maçta Claudio Caniggia'nın 67. dakikada attığı gole engel olamamıştı.