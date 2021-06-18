Bugünün son kapışmasında turnuvanın iki ev sahibi; İngiltere ile İskoçya, kozlarını Londra'daki Wembley Stadı'nda paylaşacak. Britanya temsilcileri, EURO 96 gruplarından 25 yıl sonra (2-0 İngiltere kazanmıştı.) bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi İngilizler ilk maçını kazandı, İskoçlar'ın henüz puanı yok.

İngiltere - İskoçya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele bugün Wembley Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1, TRT 4K'dan canlı yayınlanacak. Detaylar fanatik.com.tr'de...

İngiltere - İskoçya muhtemel 11'ler...

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Grealish, Sterling, Kane

İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Tierney, Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson, Armstrong, Adams