İngiltere - Hırvatistan maç sonucu: 1-0

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Elemelerde A Grubu'nda bulunan İngiltere, liderlik koltuğunda EURO 2020 bileti kapmıştı. Hırvatistan da rakibi gibi Galler'in önünde 17 puanla zirvede bulunuyordu. Maçın ilk yarısında İngiltere baskılı bir oyun oynadı. Ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Hırvatistan ataklarını sıklaştırsa da İngilizlerin tehlikeli gelişlerine engel olamadı ve İngilizler, EURO 2020'deki ilk maçını Hırvatistan karşısında 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' İngiltere karşılaşmaya etkili başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Raheem Sterling'in kısa pasıyla topla buluşan Phil Foden ceza sahası içine girip kaleye yerden şutunu gönderdi. Ancak bu top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

9' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Mason Mount ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kalvin Phillips ceza sahası dışından gelişine kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Dominik Livakovic topu çıkardı. Dönen topu Hırvat savunması uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

⚽ GOL | 57' İngiltere ilk yarının başlarındaki etkili oyununu ikinci yarıda da gösterdi. Dakika 57'de tek paslarla ceza sahasına giren İngilizler'de Phillips müsait pozisyonda yer alan Sterling'e pasını attı. Sterling gelişine şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

JUDE BELLINGHAM, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FORMA GİYEN EN GENÇ OYUNCU OLDU

İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

82'nci dakikada Kane'nin yerine oyuna dahil olan Bellingham, 17 yıl 349 günlük iken görev alarak, şampiyonada forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City).

Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga

Savunma: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Skoric, Josko Gvardiol

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec

Hücum: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Rebic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir