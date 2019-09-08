İngiltere farka koştu:4-0

A Grubu’nda İngiltere, sahasında Bulgaristan’ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada Kane ile 1-0 öne geçti. 50. dakikada Kane, farkı 2’ye, 55’te Raheem Sterling, 3’e çıkardı. Skoru ilan eden golü ise yine Kane kaydetti:4-0