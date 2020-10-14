İngiltere - Danimarka maç sonucu: 0-1
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında haftaya lider giren İngiltere, Danimarka karşısında yıkıldı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Gareth Southgate'in ekibi, liderliği Belçika'ya kaptırdı ve 4. maçlar sonunda Danimarka'nın ardından 3. sırada yer aldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde tempo son sürat devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta İngiltere, Danimarka'yı konuk etti. Wembley Stadı'nda oynanan maç konuk ekip Danimarka'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Danimarka'ya hayatî 3 puanı getiren golü; 35. dakikada penaltıdan Christian Eriksen kaydetti. Grupta oynanan diğer maçta Belçika, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti ve altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı.
Grup'ta 5. maçlar öncesinde Belçika 9 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sıradaki Danimarka ise 7 puana sahip. Grupta İngiltere 7 puanla 3. sırada yer alırken, puansız İzlanda son sırada bulunuyor.