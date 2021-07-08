Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde bulduğu golle Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek finale çıktı. Şampiyona tarihinde ilk kez finale çıkan İngiltere, İtalya ile karşı karşıya gelecek.





İngiltere, böylece Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde finale çıkan 13. farklı takım olurken ilk kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İtalya, 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de kupa maçına çıkacak

55 yıl sonra final

İngiltere aynı zamanda şampiyon olduğu 1966 Dünya Kupası'nın ardından bir başka deyişle 55 yıl sonra bir büyük turnuvada finale çıkma başarısı gösterdi.