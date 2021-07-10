İngiltere, Euro 2020 yarı finalinde Danimarka karşısında 2-1 galip geldi ve tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı. Skor olarak geriye düşen ve çok zorlanan İngiltere, uzatmaların üstünlük golünü Harry Kane ile atmıştı.

İngiltere bu golün ardından skoru korumaya çalışırken rakibine de topu vermemek için uğraştı. Uzatmanın son bölümünde ise rekor sayılabilecek bir sekans yakalandı.

11 oyuncu da dokundu, toplam 54 pas

İngilizler tam 2 dakika 41 saniye (161 saniye) topu Danimarkalı oyunculardan saklamayı başardı. Toplamda 54 pas üst üste yapan İngiltere'de 11 oyuncu da topa değdi. En son atak yönüne göre sol taraftan top dışarı çıktı ve Danimarka yeniden atağa geçti.

Daily Mail gazetesi ise bu müthiş pas serisini grafik olarak okuyucularına paylaştı



