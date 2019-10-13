İngiltere 10 yıl sonra kaybetti

İngiltere, EURO 2020 Elemeleri’nde önceki gün A Grubu’nda Çekya ile kozlarını paylaştı ancak sahadan istediği sonucu alamadı. Ada ülkesi, sahaya favori olarak çıksa da mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı ve tarihi serisi sona erdi. Kane’in 5’teki penaltı golüyle öne geçen rakibi karşısınhda Çekler, 9’da Brabec ve 85’te de Ondrasek ile sonuca gitti. Kuzey Avrupa ekibi, 2010 Dünya Kupası Elemeleri’nde 14 Ekim 2009’da Ukrayna’ya deplasmanda 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından ilk kez bir Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemesinden hüsranla ayrıldı.

Çekler rövanşı aldı

Bu süre içerisinde 43 maça çıkan Britanya temsilcisi, 34 galibiyet alırken 9 da beraberlik elde etti. İki takım arasında grupta oynanan ilk maçta İngilizler, Çekya’yı Wembley’de Sterling (3), Kane (P) ve Kalas’ın kendi kalesine attığı golle 5-0 mağlup etmişti.