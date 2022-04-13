İngilizlerin Allahyar şaşkınlığı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, sezon sonuna kadar kiraladıkları Allahyar için İngiliz basınına, “Ona çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir” demişti. Ilıcalı’nın bu sözleri, Turuncu-Siyahlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Ancak İranlı forvet, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Allahyar, ligde 7 maçta 168 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki oyuncu gol ya da asist katkısı yapamadı.