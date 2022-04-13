İngilizlerin Allahyar şaşkınlığı!
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, sezon sonuna kadar kiraladıkları Allahyar için İngiliz basınına, “Ona çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir” demişti. Ilıcalı’nın bu sözleri, Turuncu-Siyahlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, sezon sonuna kadar kiraladıkları Allahyar için İngiliz basınına, “Ona çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir” demişti. Ilıcalı’nın bu sözleri, Turuncu-Siyahlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
Ancak İranlı forvet, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Allahyar, ligde 7 maçta 168 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki oyuncu gol ya da asist katkısı yapamadı.