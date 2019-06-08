Kara Kartal’ın yıldız stoperi Domagoj Vida, transfer gündeminin 1 numaralı ismi olmaya devam ediyor... Geçen yıl Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası’nda final heyecanı yaşayan yıldız stoper, ülkesiyle yaşadığı çıkışı Beşiktaş formasıyla da sürdürünce devleri peşine takmayı sürdürüyor... sezonun ara transfer döneminde; İtalya Serie A ekipleri Roma ve İnter’den gelen teklifleri, Beşiktaş Yönetimi’yle aldığı ortak kararın ardından geri çeviren tecrübeli futbolcuya son olarak İngiliz ekipleri hücum etti!

Beşiktaş’la devam etmek istiyor

30 yaşındaki futbolcuya Wolverhampton'ın ardından, geçen sezon İngiltere Championship'te sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Premier Lig’e yükselen Norwich City’nin talip olduğu öğrenildi. Vida için Beşiktaş’a menacerler aracılığıyla ilk teklifini yapan Norwich’in önerisinin, 10 milyon Euro (65 milyon TL) olduğu konuşuluyor. Kariyerine ilk etapta Beşiktaş’ta devam etmeyi planlayan başarılı futbolcu için yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı’yla yapılacak görüşmenin ardından öneriye cevap vereceği öğrenildi.

Gökmen Özcan