Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea gözünü tanıdık bir isme dikti: Attila Szalai... Fenerbahçe 'nin geçen sezonun devre arasında 2 milyon Euro karşılığında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limossol'den kadrosuna kattığı Macar futbolcu her geçen gün peşine bir Avrupa devini takıyor.

23 yaşındaki futbolcunun ismi uzun süredir İngiliz devi Chelsea ve İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile anılıyordu. Ada basınının iddiasına göre; Chelsea, geçen hafta Attila Szalai'nin menajeriyle Londra'da ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Antonio Rüdiger, Andreas Christensen ve Thiago Silva'nın olduğu savunma havuzunu geliştirmek isteyen Maviler'in teknik direktörü Thomas Tuchel'in, Szalai için onay verdiği ve Ocak ayında mutlaka bu transferin bitmesini talep ettiği kaydedildi.

Atilla Szalai'nin menajerinin artık net görüşmeler yapması sonrasında Fenerbahçe'nin de Szalai'yi iyi bir bonservis bedeli karşısında göndermeye sıcak baktığı ve bu nedenle sakatlık riskini azaltmak adına Macar savunmacıyı fazla kullanmayacağı da iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin, 2025 yılına kadar sözleşmesi olan genç stoperden minimum 20 milyon Euro bandında bir bonservis beklediği de gelen haberler arasında.