23 yaşındaki Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü bir kez daha ülkemizi gururlandırdı... 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde herkesi kendine hayran bırakan, Premier Lig’de de Leicester City’deki performansıyla göz dolduran başarılı isim, mevkisinin en iyileri arasında gösterildi. Dünyaca ünlü İngiliz Gazetesi ‘The Times’, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan; Premier Lig’in 5 dev kulübü, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea’nin Avrupa’dan alabileceği en iyi 4 stoper ismi sıraladı...

‘Çok daha değerli’

Savunmanın ‘Kare As’ları arasında Milli gururumuz Çağlar Söyüncü de yer aldı. Leicester’da oynayan Söyüncü’nün yanı sıra Napoli’den Kalidou Koulibaly, West Ham’dan Declan Rice ve Villarreal’den Pau Torres de Times’ın listesine giren diğer 3 isim oldu. Çağlar Söyüncü için yapılan yorumda, “Sahada ikili mücadele kazanmada çok başarılı. Şu anda Almanya’dan transfer edildiği 18 milyon Pound’dan çok daha değerli durumda ve Premier Lig’in ilk 5 takımının da gözü önünde” denildi. Çağlar, daha önce de ‘Sezona en iyi başlayan oyuncular 11’inde yer almıştı.

Kalidou Koulibaly

Çağlar Söyüncü

Declan Rice

Pau Torres