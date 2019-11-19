Ozan Tufan’ın müthiş geri dönüşü, başta İngiliz olmak üzere Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek oluşu da ön plana çıkmasını sağlıyor.

Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester ile bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace, Ozan’ı izlemesi için gözlemcilerini hem Fenerbahçe’nin hem de Milli Takım’ın maçlarına gönderdiği öğrenildi.

Başarılı futbolcu eğer Fenerbahçe ile yeni sözleşmeye imza atmazsa, 1 Ocak’tan itibaren yeni sezonda geçerli olmak üzere başka bir takımla anlaşma yapabilir.

'Hatalarımdan ders çıkarttım'

Ozan Tufan, Bursaspor’da yakaladığı çıkışla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Henüz 19 yaşında A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Ancak Fenerbahçe’ye yaptığı transfer sonrası bir türlü bekleneni veremedi.

Son olarak geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde kadro dışı kalan Ozan için ocak ayında Alanya’ya kiralanması her şeyi değiştirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’ye geri döndü. Önce Sarı- Lacivertli ekibin, ardından Milli Takım’ın vazgeçilmezi oldu. Andorra maçında Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını bile taktı.

Özel teşekkür

Ozan Tufan, yaşadığı süreçle ilgili olarak, “Yaptığım hataları masaya yatırdım. Bunlardan gerekli dersleri çıkarttım ve çabuk ayağa kalkmasını bildim. Bu dönemde bana başta Sergen Yalçın olamak üzere hocalarım Lucescu, Şenol Güneş ve Ersun Yanal büyük destek oldu. Ayrıca Emre Belözoğlu’na da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, EURO 2020 Elemeleri’nde genç bir kadro ile müthiş bir iş başardıklarını söyledi. Ozan Tufan, EURO 2020’de de güzel bir hikaye yazacaklarına inandığını söyledi. Ozan son olarak, “Artık tüm futbolcu arkadaşlarım gibi ben de kulübüm için mesai harcayacağım. Fenerbahçe olarak şampiyonluğun en büyük adayıyız ve bu hedef için sonuna kadar savaşacağız” dedi.