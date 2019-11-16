İngilizler Ozan Tufan'ın peşinde!

Leicester City ve Crystal Palace kulüpleri, A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçta Ozan Tufan'ı izledi.

16 Kasım 2019, Cumartesi 11:21 Son Güncelleme:
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İngilizler Ozan Tufan'ın peşinde!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ozan Tufan, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. İzlanda maçında Ozan Tufan, Leicester City ve Crystal Palace gibi iki önemli Premier Lig temsilcisinin scoutları tarafından izlendi.

Sarı-lacivertli yönetim de Ozan Tufan konusunda elini çabuk tutmak istiyor ve başarılı orta saha oyuncusuna yeni sözleşme imzalatmak istiyor. Yönetimin yanı sıra takım kaptanı Emre Belözoğlu da Ozan Tufan’ın kendisinden sonra takım kaptanlığı yapacağını belirterek, Ozan Tufan’ı yeni sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor.

Hayalinde Premier Lig’de oynamak olan ve gelen teklifler konusunda henüz kararını veremeyen Ozan Tufan’ın yönetimden süre istediği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak

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