Trabzonspor'un ara transferde orta sahayı Sörloth’un vatandaşı Markus Henriksen’le takviye etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Hull Live isimli site taraflar arasında yapılan görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanma olasılığının çok yüksek olduğunu belirterek, “Önümüzdeki Ocak transferinde KCOM Stadyumu’ndan ayrılmak üzere” yorumunu yaptı.

BEKLEYİP, GÖRELİM

Trabzonspor’un oyuncu için Hull City’e 1 milyon Pound verdiği ve anlaşmanın büyük oranda tamam olduğu da bildirildi. 27 yaşındaki oyuncu Norveç milli takımında da görev yapıyor. Orta sahanın sağında oynayan, sağ ayaklı oyuncunun, “Benim ve ailem için neyin iyi olduğunu göreceğiz. 27 yaşındayım ve birkaç yıl daha üst düzey bir ligde oynamak istiyorum” dedi.