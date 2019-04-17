Manchester United'ın dün gece deplasmanda Barcelona'ya 3-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına David De Gea'nın yaptığı hata damgasını vurmuştu. Lionel Messi'nin 20'nci dakikada attığı ikinci golde topu kollarının arasından kaçıran De Gea, İngiliz futbolseverler arasında da alay konusu oldu.

28 yaşındaki file bekçisini Twitter'dan yaptıkları yorumlarla topa tutan İngilizler, başarılı eldiven için "İspanyol Karius" benzetmesinde bulundu. Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, geçtiğimiz yıl Real Madrid'e 3-1 yenildikleri Şampiyonlar Ligi finalinde benzer bir hataya imza atmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler