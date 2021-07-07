EURO 2020 yarı final maçı öncesi İngiliz futbolcular meslektaşları Christian Eriksen için anlamlı bir harekete imza attılar.

Karşılaşma öncesinde yapılan para atışı esnasında İngiltere'nin takım kaptanı Harry Kane, Danimarka kaptanı Simon Kjaer'e "Eriksen" yazılı ve bütün takımın imzaladığı 10 numaralı İngiltere formasını takdim etti.

Kalp krizi geçirmişti

Christian Eriksen Danimarka'nın EURO 2020 gruplarında oynadığı ve 1-0 kaybettiği Finlandiya maçında kalp krizi geçirmiş ve sağlık sorunları nedeniyle turnuvaya devam edememişti.