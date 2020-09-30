İngilizler açıkladı! Nainggolan ve Galatasaray

İngilizler, İnter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan ve Galatasaray hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-Kırmızılılar'ın Radja Nainggolan için bir teklif yapmadığını açıkladı.

30 Eylül 2020, Çarşamba 00:35 Son Güncelleme:
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İngilizler açıkladı! Nainggolan ve Galatasaray

Kadrosuna bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın İnter'in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan ile ilgilendiği konuşulmuştu. İngiltere basınından Radja Nainggolan transferiyle ilgi bir iddia geldi.

Cagliari'ye gidiyor

Sky Sports'un İtalyan muhabiri Fabrizio Romano Cagliari'nin, Radja Nainggolan'ın bonservisini 12 milyon euro karşılığında Inter'den almaya yakın olduğunu, Galatasaray'dan bir teklifin olmadığını yazdı.

Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Radja Nainggolan, 6 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

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