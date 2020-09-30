İngilizler açıkladı! Nainggolan ve Galatasaray

Kadrosuna bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın İnter'in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan ile ilgilendiği konuşulmuştu. İngiltere basınından Radja Nainggolan transferiyle ilgi bir iddia geldi.

Cagliari'ye gidiyor

Sky Sports'un İtalyan muhabiri Fabrizio Romano Cagliari'nin, Radja Nainggolan'ın bonservisini 12 milyon euro karşılığında Inter'den almaya yakın olduğunu, Galatasaray'dan bir teklifin olmadığını yazdı.

Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Radja Nainggolan, 6 gol 7 asistlik performans sergilemişti.