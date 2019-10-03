Şampiyonlar Ligi’ndeki önceki gecenin en flaş sonucu kuşkusuz, Bayern Münih’in Londra’da Tottenham’ı 7-2 yenmesiydi. İngiliz basını, dünkü baskıda Tottenham’ı tam anlamıyla yerden yere vurdu.

“Cehennem gecesi” başlığıyla verilen haberlerde, Bayern’in hem İngiliz kulübünü hem de takımın hocası Pochettino’yu aşağıladığı vurgulandı.

Bayern Münih’in Tottenham’ı yok ettiği, geçen sezonun finalistinin gruptan çıkmasının bile zor olabileceği ifade edildi.