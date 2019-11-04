İngiliz efsaneden Çağlar Söyüncü’ye büyük övgü

İngiltere’nin efsane savunmacılarından Martin Keown, Çağlar’ın çevik, agresif ve cesur olduğunun altını çizdi.

İngiltere Premier Lig’de Leicester City Crystal Palace’ı 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü ilk defa Premier Lig’de golle buluşurken, takımının 3 puan almasında büyük katkı sağladı.

Arsenal ve İngiliz futbolunun unutulmaz savunma oyuncularından Martin Keown, Leicester City forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.BBC'ye konuşan Martin Keown, Premier Lig kariyerinin ilk golünü kaydeden Çağlar Söyüncü için övgü dolu sözler kullandı.

"ÇEVİK, AGRESİF, CESUR..."

İngiliz efsaneden Çağlar Söyüncü için sözleri şu şekilde:

"O yalnızca 23 yaşında fakat modern futbolun gereksinimlerini karşılıyor. Çevik, agresif, hava toplarında iyi ve cesur. Çağlar Söyüncü çok uzun bir savunmacı değil ama harika bir sıçrama özelliği var. Ayrıca pozisyon içinde asla panik yapmıyor. İçinde bulunduğu durum ne olursa olsun hiç sıkıntılı görünmüyor"

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE ŞANS VERMEK ÇOK İYİ BİR KARARDI"

"Geçen sezon Harry Maguire, Johny Evans ve Wes Morgan'ın ardından dördüncü alternatifken çok azını gördük. Leicester City'nin Harry Maguire'ı 80 milyon sterlin'e sattıktan sonra büyük para harcamayıp nispeten genç ve denenmemiş bir oyuncuyla yoluna devam etmek umut vericiydi. Çağlar Söyüncü'ye şans vermek çok iyi bir karar gibi görünüyor. Leicester City'nin geri dörtlüsüne hayranım"

Martin Keown 2004'te Arsenal'dan ayrıldıktan sonra Leicester City'ye imza atmış ve 6 ay takımda top koşturmuştu.

Çağlar Söyüncü'nün yıldızlaştığı Leicester City, Premier Lig'de 11 hafta sonunda topladığı 23 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 11 haftada kalesinde 8 gol gören Brendan Rodgers'ın ekibi Sheffield United ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

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