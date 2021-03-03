İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Geoff Hurst, İngiliz Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma yönündeki tekilini olumlu olarak karşıladı.

Geoff, bu yaz Avrupa Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenmesinin pandemi ile boğuşan futbol hayranlarına neşe getireceğini dile getirdi. İngiliz futbol adamı, The Sun'a verdiği röportajda "Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak İngiliz futbolseverlere neşe getirecek. 1966'daki ev sahipliği yaptığımız Dünya Kupası'nı kazandık ve bu bana gurur veriyor. Her gün bundan zevk alıyorum. Öyleyse, 66'nın ruhunu yeniden yakalayalım. Şimdi bunu hepimiz yapabiliriz" dedi.

Yaptığı hat trick ile zaferde büyük rol oynadı

79 yaşındaki Hurst, 1966'da Wembley'de İngiltere'nin Batı Almanya'ya karşı 4-2 Dünya Kupası final galibiyetinde hat-trick yapmıştı.