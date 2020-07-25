İngiliz devlerinin Alex Telles rekabeti

Frank Lampard yönetiminde yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Chelsea, özellikle bir sol bek transferi yapmak istiyor. Bu doğrultuda gündemdeki isimlerden biri de Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles...

Daily Express'e göre Chelsea, oyuncunun transferini bitirmek istese de Manchester City ve Manchester United da başarılı sol beki kadrolarına katma hesapları yapıyor.

Chelsea'de ise ilk hedef Leicester'dan Ben Chilwell olsa da Alex Telles'in ismi de hala öncelikler arasında yer alıyor. Hakim Ziyech ve Timo Werner transferlerini bitirip Kai Havertz konusunda aşama kaydeden Chelsea'de menajer Frank Lampard, yeni sezona mutlaka bir sol bek transferi yaparak girmeyi hedefliyor.

Galatasaray 'ın 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya sattığı Telles için sonraki satışın karından %10'luk bir pay alacağı bulunuyor. Brezilyalı yıldızın bu yaz Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.