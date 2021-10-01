İngiliz devleri Brozovic için karşı karşıya

Manchester United ve Tottenham, Inter'in başarılı orta saha oyuncusu Brozovic için karşı karşıya. İngiliz devleri kadrolarını başarılı futbolcu ile güçlendirmek istiyorlar.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre 28 yaşındaki yıldız futbolcu, yıllık 4.2 milyon Euro'luk maaşının 6 milyon Euro olması için İtalyan ekibinden zam talebinde bulundu.

Geçtiğimiz Yaz PSG'nin de radarında olan yıldız isimle, bu sefer Premier Lig ekipleri de ilgileniyor. Manchester United ve Tottenham'ın oyuncu ile sözleşme imzalamak istediği bildirilenler arasında yer alıyor.

Inter'in ekonomik nedenler ile maaş yükünü azaltması gerekiyor, bu nedenle Brozovic'in yeni maaş talebini karşılayıp karşılayamayacakları ise merak konusu.