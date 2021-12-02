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İngiliz devi ManU, Roberto Mancini'yi gündemine aldı

Bir dönem ligimizde Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

02 Aralık 2021, Perşembe 12:28 Son Güncelleme:
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İngiliz devi ManU, Roberto Mancini'yi gündemine aldı

Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Ralf Rangnick'i getiren Kırmızı Şeytanlar’da yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu belirsizliğini koruyor.

63 yaşındaki Alman teknik adam sezon sonuna kadar İngiliz devini çalıştıracak.

Telegraph'da yer alan habere göre, sezon sonundan itibaren yeniden menajerlik arayışına geçecek olan Kırmızı Şeytanlar, gündemine Roberto Mancini'yi aldı.

Haberde İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması halinde United'ın önümüzdeki sezonda en ciddi teknik direktör adaylarından biri olacağı aktarıldı.

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