Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Ralf Rangnick'i getiren Kırmızı Şeytanlar’da yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu belirsizliğini koruyor.

63 yaşındaki Alman teknik adam sezon sonuna kadar İngiliz devini çalıştıracak.

Telegraph'da yer alan habere göre, sezon sonundan itibaren yeniden menajerlik arayışına geçecek olan Kırmızı Şeytanlar, gündemine Roberto Mancini'yi aldı.

Haberde İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması halinde United'ın önümüzdeki sezonda en ciddi teknik direktör adaylarından biri olacağı aktarıldı.