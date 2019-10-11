İngiliz basını duyurdu! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Mesut Özil ve Fenerbahçe aşkı yeniden depreşti. İngiliz basını Arsenal’de forma şansı bulamayan hatta pek çok maçta kadroya bile alınmayan Türk asıllı Alman yıldızın, Fenerbahçe’yle görüşmeler yaptığını ve ara transfer döneminde anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildirdi.

The Sun’a göre; Dünya Kupası apoletli Mesut Özil, hocası Emery’le yaşadığı sorunlar ve İngiltere’de çetelerle yaşadığı düşmanlık yüzünden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli hem Mesut Özil hem de kulübü Arsenal’le transferin gerçekleşmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Gazeteye göre haftalık 350 bin pound kazanan Mesut’un maaşının bir bölümünü Arsenal, bir bölümünü de Fenerbahçe üstlenecek. Oyuncunun kiralık sözleşmesi 1.5 yıllık olacak ve 2021’de Arsenal’le biten mukavelesinin ardından serbest kalacak.

The Sun, Fenerbahçe’nin Mesut Özil’in çocukluk kulübü olduğunu ve ailesinin de Fenerbahçe’ye gitmesi için onu teşvik ettiğini öne sürdü. Diğer İngiliz gazetesi Mirror da Unai Emery’nin, Mesut Özil’un tutumundan rahatsız olduğunu ve F.Bahçe’ye gidişine onay vereceğini duyurdu.

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