ING Basketbol Süper Ligi’nde namağlup takım kalmadı

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Anadolu Efes’in deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor’a yenilmesiyle, organizasyonda namağlup takım kalmadı.

Anadolu Efes’in 45 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde lacivert-beyazlı ekibi 41 puanlı Pınar Karşıyaka ile 40 puanlı Fenerbahçe Beko takip ediyor.

Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler, çapraz eşleşmeyle play-off etabında mücadele edecek. Son ikide yer alanların küme düşeceği ligde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile OGM Ormanspor, son 7 haftaya düşme hattında girdi. Bu iki takımın önünde Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji yer alıyor.

Maç başına 88 sayı ortalaması yakalayan Anadolu Efes’in en skorer takım konumunda bulunduğu ligde, maç başına potasında 74 sayı gören Empera Halı Gaziantep Basketbol ise en az sayı yiyen ekip.

Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesindeki verimlilik puanı sıralamasında maç başına 26,43 ortalama yakalayan Beşiktaş Icrypex’ten Alperen Şengün ilk sırada yer alıyor. Alperen Şengün’ü Empera Halı Gaziantep Basketbol’dan Mouhammadou Jaiteh ile Büyükçekmece Basketbol’dan Abodunrin Gabriel Olaseni izliyor.