ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Bu hafta ligde derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray da Darüşşafaka'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise deplasmanda Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka
15.15 Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol
17.30 Galatasaray - Darüşşafaka
20.00 İTÜ Basket - Bandırma
10 Kasım Pazar
13.00 Afyon Belediyespor - TOFAŞ
15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş
17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes
20.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor
İHA