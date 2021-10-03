ING Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Semt77 Yalovaspor’u 93-89 yendi.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk
Semt77 Yalovaspor: Cosey 24, İsmail Kerem Gülmez 3, Lee 12, Mert Celep 12, Williams 12, Emir Gökalp, Can Altıntığ 15, İlkan Karaman 2, Muhammed Doğan Şenli 9
Gaziantep Basketbol: Peterson 29, Luther 22, Doyle 6, Gulley 24, Alpha Kaba 9, Alp Karahan 3, Leon Harun Apaydın, İsmail Cem Ulusoy, Tevfik Akdamar, Orhan Hacıyeva
1. Periyot: 29-18
Devre: 52-41
3. Periyot: 72-69
5 faulle çıkanlar: 39.04 Williams (Semt77 Yalovaspor)
YALOVA (AA)