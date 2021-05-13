MENÜ

ING Basketbol Süper Ligi play-off | Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 103 - 91

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, ağırladığı Darüşşafaka Tekfen’i normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 103-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

13 Mayıs 2021, Perşembe 23:39 Son Güncelleme:
- A +
ING Basketbol Süper Ligi play-off | Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 103 - 91

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, ağırladığı Darüşşafaka Tekfen’i normal süresi 85-85 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 103-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Beko: Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 17, De Colo 31, Barthel 11, Vesely 7, Pierre 17, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan 3, Ali Muhammed

Darüşşafaka Tekfen: Luther 10, Magette 14, Andrews 22, Doğuş Özdemiroğlu 4, Jerrett 5, Gulley 22, Berk Demir 8, Sinan Güler 6, Erkan Veyseloğlu, Görkem Doğan, Emircan Koşut, Troy Selim Şav

1.Periyot: 19-15

b42-41

3. Periyot: 65-55

4. Periyot: 85-85

Beş faulle çıkanlar: 37.57 Doğuş Özdemiroğlu, 39.41 Jerrett (Darüşşafaka Tekfen)

İSTANBUL (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...