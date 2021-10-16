ING Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 85-78'lik skorla Bahçeşehir Koleji oldu. Karşılaşmayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan da izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel

Galatasaray Nef: Trimble 33, Blackshear 7, Purcell 13, Rıdvan Öncel 8, Kravish 2, Eray Aydoğan 2, Oken Ulubay 5, Sadık Emir Kabaca 2, Ege Arar 6, Göksenin Köksal

Bahçeşehir Koleji: Smith 14, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Bentil 10, Kartal Özmızrak 9, Jones 6, Hall 9, Mustafa Baygül 5, Safa Yılmaz, Berkay Candan 8, Williams 1

1. Periyot: 21-19

Devre: 36-40

3. Periyot: 58-58

İSTANBUL (AA)