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ING Basketbol Süper Ligi - Galatasaray Nef: 78 - Bahçeşehir Koleji: 85

ING Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef’i 85-78 yendi.

16 Ekim 2021, Cumartesi 21:36 Son Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi - Galatasaray Nef: 78 - Bahçeşehir Koleji: 85

ING Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında  Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 85-78'lik skorla Bahçeşehir Koleji oldu. Karşılaşmayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan da izledi.

Salon: Sinan Erdem     

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel     

Galatasaray Nef: Trimble 33, Blackshear 7, Purcell 13, Rıdvan Öncel 8, Kravish 2, Eray Aydoğan 2, Oken Ulubay 5, Sadık Emir Kabaca 2, Ege Arar 6, Göksenin Köksal     

Bahçeşehir Koleji: Smith 14, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Bentil 10, Kartal Özmızrak 9, Jones 6, Hall 9, Mustafa Baygül 5, Safa Yılmaz, Berkay Candan 8, Williams 1     

1. Periyot: 21-19     

Devre: 36-40     

3. Periyot: 58-58    

İSTANBUL (AA)

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