ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türk Telekom’u 82-81 mağlup etti.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Ali Şakacı, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 24, Johnson 18, Fırat Töz, Abu 9, Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 9, Mustafa Baştürk, Cook 8, Sercan Ergin, Atkins 14
Türk Telekom: Nicholas Johnson 24, Yiğit Özkan, Gani Erdi Gülaslan 3, Dekker 6, Can Korkmaz 3, Samet Geyik 2, Batuhan Acar, Adem Bayrak, Foster 12, Göktuğ Baş, Wiltjer 21, O’Bryant 10
1. Periyot: 22-19
Devre: 49-36
3. Periyot: 61-63
5 faulle çıkan: 38.66 Johnson (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)
MUĞLA (AA)