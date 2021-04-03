MENÜ

ING Basketbol Süper Ligi | Fethiye Belediyespor- Türk Telekom maç sonucu: 82 - 81

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türk Telekom’u 82-81 mağlup etti.

03 Nisan 2021, Cumartesi 20:40 Son Güncelleme:
- A +
ING Basketbol Süper Ligi | Fethiye Belediyespor- Türk Telekom maç sonucu: 82 - 81

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türk Telekom’u 82-81 mağlup etti.

Salon: Beşkaza

Hakemler: Ali Şakacı, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 24, Johnson 18, Fırat Töz, Abu 9, Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 9, Mustafa Baştürk, Cook 8, Sercan Ergin, Atkins 14

Türk Telekom: Nicholas Johnson 24, Yiğit Özkan, Gani Erdi Gülaslan 3, Dekker 6, Can Korkmaz 3, Samet Geyik 2, Batuhan Acar, Adem Bayrak, Foster 12, Göktuğ Baş, Wiltjer 21, O’Bryant 10

1. Periyot: 22-19

Devre: 49-36

3. Periyot: 61-63

5 faulle çıkan: 38.66 Johnson (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)

MUĞLA (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...