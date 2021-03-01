İnfluenza adlı virüsün sebep olduğu grip; ağrı, 38 derecenin üstünde ateş, halsizlik, kuru öksürük, ağrı gibi bulgular ile seyreden bulaşıcı bir viral enfeksiyon olarak tanımlanabilir. Bilhassa bağışıklığı zayıf olan bireylerde, yaşlılarda, çocuklarda ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde ölümcül olabilmektedir. Grip, halk içerisinde genel olarak soğuk algınlığıyla karıştırılmaktadır fakat her ikisi birbirinden farklı olan rahatsızlıklardır.

Grip, ilk 24 ile 72 saat arasında bulaşıcı bir hal alır. Hasta kişilerde bulgular şiddetli ise, durumu giderek kötüleşiyor ise, ateş düşmüyorsa bununla beraber kusma, nefes darlığı, ağrılı yutkunma, kusma, öksürük ve tıkanıklık şikayetleri varsa acilen doktora görünmek gerekir. Hasta bireyler hekim onayı olmadan kesinlikle antibiyotik veya ateş düşürücü ilaç almamalıdır.

İnfluenza (Grip) nedir?

Grip; influenza isimli virüs tarafında oraya çıkan bir hastalıktır. 38 derecenin üzerindeki ateş, kas ve eklem ağrısı, bitkinlik, halsizlik, kuru öksürük, titreme gibi bulgularla ortaya çıkan mevsim hastalığı olarak bilinir. Grip, kış mevsiminde yaklaşık olarak 8 hafta kadar etkili olmaktadır. Etken olan influenza virüsü; A, B, C türlerine sahiptir. C türü insanlarda hastalığa neden olmaz. İnfluenza A türü, hafif seyreder. İnfluenza B tipi ise daha çok çocukları etkileyen bir tiptir. Grip, bazı senelerde çok büyük salgınlara neden olabilir. Rahatsızlığın bulaşma yolu hasta bireylerin solunum salgılarının sağlam kişilere bulaşmasıdır. Hastalığın kuluçka süresi ise 3 güne kadar sürer. Grip hastaları, rahatsızlık bulguları başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar, bulaşma durumu ise 5 gün boyunca devam eder. Çocuklarda ise bu süre 10 gün boyunca olabilir.

İnfluenza kaç gün sürer?

İnfluenza belirtileri, 7 ile 10 gün boyunca devam edebilmektedir. Bu süre içerisinde pek çok insan tüm vücudunda şiddeti orta ile ciddi arasında farklılaşan kas- eklem ağrısı çeker. Bu ağrılar, vücudun devamlı virüs ile savaşmasından ötürü meydana gelir. Bu süreç yalnızca ağrılarla değil ayrıca bitkin hissetmeye sebep olur.

İnfluenza domuz gribi midir?

2009 senesinde salgın şeklinde belirtilen İnfluenza A virüsü, artık ''domuz gribi'' şeklinde tanımlanmamakta olup insanlarda normal şartlarda görülen mevsimsel grip kategorisinde bulunmaktadır.

İnfluenza belirtileri nedir?

İnfluenza belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- 38 derecenin üzerindeki ateş,

- Genel vücutta kas- eklem ağrıları,

- Baş ağrısı,

- 2 ile 3 hafta arasında süren yorgunluk, halsizlik durumu,

- Boğaz ağrısı,

- Burun tıkanması,

- Öksürmenin sık olması şeklindedir.

Grip rahatsızlığına bağlı olarak oluşacak komplikasyonlar; beyin iltihabı, zatürre ve miyokardit olarak sıralanabilir. Gribin ölümcül olması mümkündür. Fakat ölümcül olmasının sebebi genel olarak komplikasyonlardır.

Grip tedavisi nasıldır?

Grip tedavisi için başlı başına kullanılan ilaçlar; aşı ve antiviral ilaçlardır. Gribin virüsü her sene antijenik değişime uğramaktadır. Bu yüzden grip aşıları, her sene bir önceki sene en sık görülen gribin virüsüne göre üretilmektedir. Aşı; Eylül- Kasım ayları arasında uygulanmaktadır. Aşılama ile hastalığın ağır geçmesi önlenerek, komplikasyonların önüne geçilir. Aşı koruyuculuğu yüzde 70 ile 90 arasındadır.

Öncelikli aşılama yapması gereken kişiler;

- 65 yaş üstü kişiler,

- Astımlı yetişkin ve çocuklar,

- Yaşlı bakım evinde kalan bireyler,

- Diyabet, böbrek hastalığı ve bağışıklığı zayıf bireyler,

- Kalp- akciğer hastalığı olan bireyler,

- AIDS virüsü taşıyan kişiler,

- Sağlık merkezinde çalışanlar,

- Uzun zamanlı aspirin tedavisi alan bireyler,

- Grip sezonunda hamileliğin 2. veya 3. ayında olacak kadınlar,

- Emziren anneler olarak sıralanabilir.

Aşı yapılmaması gereken kişiler;

- Yumurta alerjisi olan kişiler,

- 6 aydan küçük bebekler,

- Yüksek ateşi olanlar,

- Önceki grip aşısında alerjik reaksiyon gösteren bireyler.

Gripten korunma metotları nelerdir?

Gribe sebep olacak virüsler, bireyin hapşırması ya da öksürmesi ile ortaya çıkan damlacıklar yoluyla yayılmaktadır. Gripten korunmak isteniyorsa;

- Öksürürken veya hapşırırken ağız el ile değil; kağıt mendille kapatılmalıdır. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi kullanılabilir.

- Eller; buruna, gözlere ve ağza götürülmemelidir. Bu, vücuda giren mikropları önlemektedir.

- Hapşırırken ya da öksürürken kişi yüzünü koluyla kapatmalıdır.

- Eller sık sık yıkanmalıdır. Su olmaması durumunda alkol içerikli bir dezenfektan kullanılmalıdır.

- Etrafa doğru öksürülmemeli ya da hapşırılmamalıdır.