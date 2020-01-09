Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

İnegöl İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Av.Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar’ın katılımıyla, İnegöl Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İnegölspor'a destek çağrısı yapıldı.

Toplantı ilk olarak söz alan Kulüp Başkanı Münür Kanar, İnegölspor'un İnegöl'ün güzide bir markası olduğunu belirtti. Mali anlamda sıkıntılarının bulunduğuna işaret eden Başkan Kanar, "Onun için toplantı talebinde bulunduk. Onlar da kırmadı. Ödemelerimizi yapıyoruz. 3 milyon 192 bin lira ödeme yaptık. 478 bin lira futbolcular indirim yaptı. 2 milyon lira yılsonuna kadar bize lazım olan para. İnşallah bu parayı hep beraber buluruz" dedi.

İTSO BAŞKANI UĞURDAĞ: İŞ DÜNYASI OLARAK YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Daha sonra söz alan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Konumuz İnegölspor. Her zaman söylediğimiz gibi İnegölspor, İnegöl’ün en değerli markalarından biri. Bunun yanında sosyal hayatta şehrimizin, halkımızın bir araya gelmesine de vesiledir. Biz iş dünyası olarak daha önce desteklediğimiz gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ben buradan sanayicimize, ticaret erbabımıza seslenmek istiyorum; bu şehirde kazanan insanlar olarak, şehrin markalarına da katkı sağlamak görevimizdir. Cumartesi günü başlayacak olan 2. yarı maçlarında da İnegölspor’a başarılar diliyorum” dedi.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI TABAN: DAHA İYİ YERLERDE OLABİLİRİZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bizim için de İnegölspor değerli. Futbol ülkemizin popüler bir sporu. Köklü bir kulübümüz var. 1950’lere dayanıyor. Göğsümüzü kabartan işler yapıldı. Geçmiş başarıların tekrarını istiyoruz. Çok değerli oyuncular yetiştirdik. İnşallah bunların sayısını da arttıralım. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün burada toplanmamızın nedeni İnegölspor’umuzun sürdürülebilir şekilde desteklerini sağlamak. Topyekûn bir harekete, tabana yayarak bunu yapmak istiyoruz. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak görelim istiyoruz. 11 bin esnaf ve sanayicimiz var. Kurumlar vergisinde iyi durumda olan kurumlarımız var. Onlar her daim desteklemişlerdir. 6-7 milyon lira bandında bütçesi olan bir takımımız. Hem altyapıyı önemseyeceğiz hem de kulübümüz önce 1. Lig'e, sonra da Süper Lig'e çıkarma adına çalışacağız. Türk futbolunda işler iyi gitmiyor. Büyük kulüplerin ciddi borçlar altında olduğunu görüyoruz. Bu konuda sıkıntılar her yerde var. İnegöl’de Münür Başkanımız borçları azaltma adına çalışmalar yapıyor. Sıralama olarak iyi durumdayız, Play-Off’u konuşuyoruz. Daha iyi yerlerde de olabiliriz. Tüm şehrin takımımıza destek vermesini, sahiplenmesini arzu ediyoruz. Sanayicilerimizle, iş adamlarımızla irtibata geçeceğiz. Desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ GÜREL: İNEGÖLSPOR İÇİN BİR ARAYA GELDİK

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de “İnegölspor için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2. Lig'de bizleri en iyi şekilde temsil eden takımımızın daha iyi yerlerde olmasını, Gökhan Güleç’lerin, Ayhan Akman’ların, İsmail Güldüren’lerin daha fazla çıkmasını istiyoruz. Destekliyoruz, desteklemeye devam ediyoruz. İnegöl’ü seven herkesin de desteğini vereceğini ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

İNEGÖL KAYMAKAMI GÖRÜCÜ: İNEGÖLSPOR'UMUZUN ARKASINDAYIZ

Son olarak söz alan İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü ise şunları söyledi: “İnegöl’ün sporuyla ilgili bir araya geldik. İnegölspor bizim için önemli. İnegöl’de spor varsa, İnegölspor varsa, buna herkes katkı sunacak. İnşallah hemşerilerimiz üzerine düşeni yapar. Seyircimiz mağlup olsa da galip gelse de takımını destekleyecek. Bayanların da rahatlıkla maç izleyeceği tribünlerimiz olacak. Bundan sonra da inşallah biz her türlü desteği vereceğiz. Bu ekiple beraber de İnegölspor’umuzun arkasındayız.”

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