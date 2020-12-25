Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele verne İnegölspor, 16'ncı hafta mücadelesinde sahasında yarın Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'de başlayacak.

Hekimoğlu Trabzon maçına ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik Gelişim Programı Sorumlusu Özgür Şahin, “Çarşamba gününden beri sporcu grubuyla birlikte antrenman yapmaktayız. Tabi bu tip değişimler futbolun içinde maalesef oluyor. Bunlar çok istediğimiz şeyler değil ama dönem dönem böyle değişimler olabiliyor. Gerek taktiksel gerek motivasyon anlamında çalışmalar ve birebir çalışmaları yapıyoruz. Sporcularımızı en iyi şekilde maça hazırlamaya çalışıyoruz. Çarşamba günü de müsabakada sporcu grubu ve biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, İnegöl kamuoyuna, İnegölspor sevenlerine, taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza, personelimize, altyapımıza, herkese güzel bir hediye vermek istiyoruz. Amacımız hedefimiz bu. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Takımda eksiklerimiz var. Ahmet Hakan Şahin, Abdulkadir Kuzey ve Fatih Üge’nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Kuzey ve Fatih Üge’nin durumları maç saatinde belli olacak. Bunların yanında Ali Aydemir sezon başında Hekimoğlu Trabzon’dan transfer edildiği için özel bir maddesi bulunuyor ve maçta görev alamayacak" ifadelerini kullandı.

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