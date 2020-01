Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren İnegölspor, geçtiğimiz hafta sonu sahasında oynadığı GMG Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 18’inci haftayı 28 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Bursa temsilcisinde Başkan Münür Kanar, teknik direktör Murat Yoldaş ve genel kaptan Semih Peşin, takımı ve mücadeleyi değerlendirdi.

Sahalarında oynadıkları GMG Kırklarelispor maçını 3 puan ile kapatmak istediklerini kaydeden Başkan Münür Kanar, karşılaşmayı tek kale oynadıklarını belirtti. Endişe edilecek bir durum olmadığını dile getiren Başkan Kanar, “Kimse tereddüt etmesin. Daha önce de söylemiştim; mali konular ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şu an 28 puandayız, düşme potasından kurtulduk, önümüzde çok maçlar var, endişe etmeyin. Bunlar futbolda olacak şeyler. Önümüzdeki maçlara bakıp telafisini edeceğiz. Şu an talip olduğumuz topçular var ama sezon sonunu bekliyoruz, acele etmek istemiyoruz, bizim için mali bütçe önemli. İçeride mali bütçeyi toparlamadığın sürece dışarıdan ekstra bir topçu getirdiğin zaman sıkıntı olur. Bunun için çalışma yapıyoruz. Mülki amirlerimiz bir çalışma yapıyor, bir santrfor almak istiyoruz. Mülki amirlerimiz “Gereken desteği vereceğiz” dediler. Belediye Başkanımız, İTSO Başkanımıza bir liste verdi. O listeyi ben bilmiyorum, hangi firmalar olduğunu bilmiyorum. Bu çalışmalar neticesinde inşallah gereken desteği sağlarlar, biz de yolumuza devam ederiz” dedi.

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını ancak sahadaki mücadele için futbolcularını tebrik ettiğini söyleyen teknik direktör Murat Yoldaş ise “Kazansaydık tabii ki çok daha güzel olacaktı. Zorlu bir süreç tekrardan başlıyor. Mücadelemizi bırakmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Böyle şeyler yaşayabiliriz, çok doğaldır. Önemli olan mücadele ve reaksiyondur. Penaltı pozisyonu için 2-3 arkadaşımıza söylüyoruz, hangisi daha iyi hissederse atsın diye. Demek ki Tayfun kendisini iyi hissetti. Futbolda bunlar var. Maçta belli bölümlerde 3-4 olma şansı vardı, bu fırsatı teptik. 2 hafta deplasmanda oynayacağız. Bu maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Daha önce de söyledim; alternatifli bir kadronun olması iyi olurdu. Şu an bunu konuşmak yanlış, zaten tahtamız kapalı. Yapacağımız herhangi bir şey yok. Elimizdeki oyuncular ile yola devam edeceğiz. Onları da kırmadan, emeklerini, mücadelelerini göz ardı etmeden işimizi yapacağız. Tahtamız kapalı, bunun için yapabileceğimiz bir şey yok. Devre arasında gelecek topçunun çok fazla katkı vereceğine de inanmıyorum” diye konuştu.

Genel kaptan Semih Peşin de, kazanmayı çok istediklerini vurgulayarak, “İyi de bir kamp dönemi geçirmiştik. Ama ilk maçlar her zaman böyle sıkıntılı oluyor. Rakibimizin toplam 2 tane şutu vardı. Biraz da futbol şansı olacak. 2 top da gol olarak sonuçlandı. Penaltı kaçırdık. Biraz futbolda şans faktörü etkili. Ne yazık ki sahamızda 2 puan kaybettik. Ama artık bu maçı unutmamız lazım. Önümüzde çok önemli bir Çorum maçı var. Ona adapte olacağız. Çalışacağız ve Çorum maçıyla telafisini yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.



(FOTOĞRAFLI)