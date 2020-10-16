Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, teknik direktör Osman Özdemir ile yollarını ayırdı.

İnegölspor'un resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulu tarafından bugün yapılan toplantının ardından teknik direktörümüz Osman Özdemir ve ekibi ile görüşülerek, sözleşmeleri karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Yönetim kurulu olarak, Özdemir ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."