Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Mesudiye sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdüren İnegölspor'u ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Taban, takıma moral vermek istediklerini kaydetti. Başkan Taban, "Malum İnegölspor ile alakalı özellikle 2. yarıdan itibaren bir miktar şansızlığımızda var. Buna pek çok sebep ve etken sayabiliriz ancak sorun her neyse, problem her neyse bunların giderilmesi noktasında, başta başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız mücadele içerisinde. Aslında biliyorsunuz burada kısa, orta vadeli bir planlama düşünülmüştü ve burada niyet takımı Allah’ın izniyle bulunduğu noktadan inşallah bu orta vade içerisinde bir üst lige taşıyabilmek. Tabiî ki her gelen yönetim doğal olarak, hemen şampiyon olmayı arzu ediyor. Bunları defaatle konuştuk. Burada bir planlama olmak zorunda. Mali durumunuz iyi olmak zorunda. Arkadaşlarımız bu konuda da olabildiğince dikkatli ve hassas davranmaya özen gösteriyorlar. Bir taraftan da tabi bir iskelet oluşturmak, bu iskeletin üzerine de ete kemiğe bürünecek bir kadro oluşturmak çabası ve gayreti devam ediyor. Ben kimsenin bu konuda üzülmesini tabiî ki arzu etmiyorum, istemiyorum fakat alınan sonuçlar ister istemez bir netice veriyor bize ve bir başarısızlık gibi gözüküyor. Sabırlı olmak lazım. Futbol gerçekten incelendiğinde, Süper Lig ve diğer liglerde de sadece parayla da bu işin olmadığını görebiliyoruz. Allah’ın izniyle ben yine söylüyorum, tekrar ediyorum. İnegölspor üzerine koyarak devam edecek. Burada kuru şampiyonluk naraları falan atacak halimiz yok. Ancak Allah’ın izniyle İnegölspor adım adım hedeflerine doğru ilerleyecek. Toparlandığını zaman içerisinde herkes görecek ve hedeflerine ulaşmak adına emin adımlarla ilerlediğini herkes görecek. Önemli olan krizi yönetmektir. İyi günde her şey güzeldir. Hem ekibin hem taraftarın beraberinde oyuncunun, yönetimin ve tüm camianın bu konuda daha dikkatli olması gerektiğine ihtiyaç var ve sabırlı olmasına ihtiyaç var. Birlik beraberliğimizi bugün muhafaza etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani kızarak gemileri yakmaya gerek yok. Bir faydamız varsa bir katkımız varsa gelip onu vermeliyiz. İnşallah İnegölspor adına güzel günler gelecek. Bunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Ben tüm ekibe, yönetici arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah Sancaktepe maçıyla beraber güzel bir çıkış sürecine girmek istediğimizi, beklentimizi bizde sayın başkanımıza iletiyoruz. İnşallah sabırlı olalım ve daha güzel günleri İnegölspor için hep birlikte takip edelim. Destek verelim. Buda çok kıymetli.” diyek konuştu..

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise “Hep beraber bir süreçten geçiyoruz. Yönetim olarak futbolcularımıza güvenimiz tam. Önümüzde Sancaktepe maçımız var. Tüm gücümüzü, enerjimizi bu maça vereceğinize de inanıyorum. İnsanlarda sonuçta bir algı var ama kendim de, yönetimim de, belediye başkanım da dahil olmak üzere hiç birimizde korkusu yok. İnşallah biz 2-3 hafta içinde bu süreci atlatıp, önümüze daha sağlam adımlarla bakacağız. Bugünde belediye başkanım ve ilçe başkanımız bizlere moral ve motivasyon ziyaretine geldi. Belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Metin Yüksel de, “Bizler de bu sıkıntılı süreci Sancaktepe maçıyla beraber atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu doğrultuda hocamızın önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlere bu süreci aşacağımıza dair az önce zaten söz verdik.” şeklinde konuştu.

