Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

İnegölspor'da Zonguldak Kömürspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken Başkan Münür Kanar isyan etti.

Prim sisteminin değişeceğini kaydeden Başkan Kanar, "Biz elimizden geleni yaparken, siz burada kendi sahanızda 3 tane gol yiyorsanız o benim suçum değil. Yazık günah. Sağ olsun taraftarlar 90 dakika desteklediler. Biz bunları hak etmiyoruz" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, geçtiğimiz haftasonu sahasında Zonguldak Kömürspor'a 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmayı değerlendiren İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, kazanmayı çok istedikleri mücadelede yenilginin çok üzüntü verici olduğunu kaydetti. Sahada mükemmel bir mücadelenin olduğunu vurgulayan Yoldaş, "Yapılabilecek her şeyi yaptık, tabi pozisyonlarda geldi. Atabilseydik tabi çok iyiydi. Üzüntülüyüz tabi ama oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Yol haritamızda bir değişiklik yok. Sonuçlar değişebiliyor. Yani gelecek hafta kazandığınız zamanki puan durumu da farklı olabiliyor. Mücadelemiz devam edecek. O dinamikliğimiz o isteğimiz, arzumuz her maçta devam edecek. Kazanmaya çalışacağız. Kazandıkça da bu sonuçlar bizi nereye götürecek ona göre bakacağız" dedi.

BAŞKAN KANAR SİTEM ETTİ

İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar da yaptığı açıklamada, "Futbolda 'atamayana atarlar' diye bir tabir var. Adamlar beraberliğe bile yatmadı. Sürekli baskı altında tuttular bizi. İyi takım, tebrik ederim. Mücadeleye bakınca bazı değişiklikler geç oldu gibi geliyor bana. Bundan sonraki maçlarda yolumuza devam edeceğiz. Büyük ihtimal Salı akşamı yönetim kurulu üyeleriyle toplanıp, bu prim sistemiyle ilgili bir çare bulacağız. Büyük ihtimalle bu prim sistemini kaldıracağız. Zonguldak başkanına bizzat sordum. Kendisi 'Önemli maçlarda prim veriyoruz. Kesinlikle her maç prim vermiyoruz' dedi. Sezon başı itibariyle bir sistem uygulamışlar bize. Sürekli her yıl dışarıda bu içeride şu diye sezon sonuna kadar bunu yaymışlar. Böyle bir şey bu saatten sonra yok. İsterlerse kendileri çıksınlar oynasınlar" diye konuştu.

"BİZ BUNLARI HAK ETMİYORUZ"

Play-Off’tan kopmadıklarını dile getiren Başkan Kanar, "Ellerinden geleni kendileri yapacaklar. Ben elimden geleni yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte yapıyorum. Topçular da bunun gereğin yapsınlar. Yani biz elimizden geleni yaparken, siz burada kendi sahanızda 3 tane gol yiyorsanız o benim suçum değil. Yazık günah. Sağ olsun taraftarlar 90 dakika desteklediler. Aynı zamanda kurban kestiler. Yazık yani biz bunları hak etmiyoruz. Yönetim olarak tam gayretle çalıştığımız halde, topçu kardeşlerimizin bunu bize reva görmeleri bana göre üzücü bir olay. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Hayat devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla haftaya Hacettepe maçımız var. Diğer maçlarda sıkıntılı. Bu pozisyonlara bu futbolcularla geldik. Bundan sonrada ellerinden geleni yapsınlar. Geçen hafta bir Sancaktepe mağlubiyeti, bu hafta kendi sahamızda yediğimiz 3 tane net golle maçı bitirdik" ifadelerini kullandı.